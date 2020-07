Il Ventimiglia Calcio riconferma Claudio Scognamiglio

Ventimiglia. Continua a prendere forma la rosa del Ventimiglia calcio 2020-21. E’ arrivata anche l’ufficialità della riconferma per Claudio Scognamiglio, portiere e capitano della prima squadra granata.

Claudio è qualcosa in più di un giocatore della rosa a disposizione di mister Luccisano, è un vero e proprio leader, un punto di riferimento per i compagni in campo e fuori.

Il prossimo sarà il nono campionato in maglia granata per Scognamiglio, che fin dal suo esordio (settembre 2012) ha mostrato le sue capacità decisamente sopra la media.

224 presenze in campionato col Ventimiglia (317 in carriera) sono un biglietto da visita importante per quello che è ritenuto da molti addetti ai lavori il miglior portiere della categoria.

La possibile rinascita del Ventimiglia nel prossimo campionato si basa proprio sulla conferma dei giocatori più rappresentativi e la conferma del capitano è un segnale importante.