Il musicista di Taggia Marco Reghezza ottiene il 2° premio all’International Music Award

Taggia. Il musicista di Taggia, Marco Reghezza, conclude la partecipazione ai tre concorsi internazionali di Composizione indetti a Vienna ottenendo il terzo podio consecutivo. Dopo il 3° premio ottenuto a maggio al concorso internazionale “FSK” (indetto dal “Franz Schubert Konservatorium”) ed il 2° premio conseguito in giugno al “The New Symphony Vienna”, è arrivato, ad inizio luglio, il nuovo 2° premio assegnatogli all’ “International Music Award” 2020 (categoria per brani per pianoforte solo). In quest’ultimo concorso non è stato assegnato il primo premio.

Il compositore si esibirà con la OpenOrchestra in un concerto “ridotto” venerdì 17 luglio, alle 21:10, presso la chiesa di Santa Margherita di Antiochia nell’ambito delle celebrazioni patronali del comune di Pontedassio, in ottemperanza alle norme di contrasto al Covid-19. Ingresso gratuito in chiesa per il pubblico fino all’esaurimento dei posti consentiti per il distanziamento. Obbligo della mascherina e rilevamento della temperatura all’entrata in chiesa.

Reghezza è nuovamente uno dei musicisti selezionati per l’edizione del Festival del Compositore Ligure 2020, che, data l’emergenza sanitaria in corso, avrà probabilmente l’evento ufficiale a Palazzo Tursi di Genova nel marzo 2021 alla presenza delle autorità cittadine e stampa specializzata.

Il compositore è docente di Teoria, Analisi e Composizione al Liceo Musicale “Bruno” di Albenga e di Musica all’ IC “Cavour” di Ventimiglia.