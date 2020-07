Il covid stravolge la Milano-Sanremo, salta il passaggio sulla costa savonese

Savona. Niente Milano-Sanremo sulla costa savonese. Lo scrive Federico De Rossi della redazione di Ivg.it al termine di un vertice in prefettura a Savona, che ha deciso il destino dell’edizione 2020 della Classicissima. Il tradizionale e atteso transito nel savonese della classicissima in programma sabato 8 agosto quest’anno, quindi, non ci sarà.

Dopo la presa di posizione dei sindaci per i problemi legati al Covid e alla viabilità la decisione di un percorso alternativo. Una decisione che era nell’aria dopo le prese di posizione degli amministratori savonesi sulla data scelta per la corsa ciclistica, senza contare i rischi di contagi in un territorio interessato da un nuovo cluster. E poi la giornata da bollino nero sulle autostrade in vista della settimana di Ferragosto: la chiusura della via Aurelia avrebbe provocato un caos viario enorme e dalle pesanti conseguenze.

L’organizzazione della corsa, RCS Sport/La Gazzetta dello Sport, ha preso atto del verbale redatto dalla Prefettura di Savona dopo la video call di questa mattina con tutti i sindaci savonesi interessati dal passaggio della gara ciclistica, con la conseguente decisione di “tagliare” per la prima volta nella storia il percorso nella riviera ligure di ponente.

Tra le maggiori criticità l’ambito dei controlli e il personale che sarebbe stato impegnato per garantire il passaggio in sicurezza della corsa,considerando che molte associazioni del territorio, tradizionalmente coinvolte nell’evento sportivo, sono impegnate in altre attività di controllo come sulle spiagge, ad esempio. Sarebbe quindi stato molto complesso presidiare gli attraversamenti pedonali e gli innesti stradali per garantire la sicurezza di atleti e pubblico.

La richiesta dei sindaci a RCS era di ben 2.000 steward, una richiesta impossibile da soddisfare per l’organizzazione della Milano-Sanremo. Da qui la decisione finale sulla classicissima che aveva tenuto banco negli ultimi giorni, tra rischi e polemiche.

Ora si attende un nuovo e alternativo percorso, se sarà possibile farlo, anche se senza lo scenario della riviera savonese la corsa sarà inevitabilmente snaturata della sua tradizione e storia.