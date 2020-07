Il Covid rialza la testa in provincia di Imperia: aumentano positivi, ospedalizzati e terapie intensive

Genova. Sono 1288 i casi secondo il bollettino inviato da Regione Liguria con i dati del Flusso Ministeriale. Nelle ultime ore sono stati effettuati 154061 test.

In provincia di Imperia sono 95 i casi, 8 gli ospedalizzati, di cui 1 in terapia intensiva, mentre sono 46 i soggetti in sorveglianza attiva.

05 luglio 2020, ore 15:00 Differenza da giorno precedente TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI con due test negativi e deceduti) 9999 8 CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening (dal 1/6/2020) 1002 0 SAVONA 105 TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici (dal 1/6/2020) 8997 8 LA SPEZIA 25 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI con due test negativi e deceduti) 1288 2 IMPERIA 95 GENOVA 913 TOTALE tamponi effettuati 154061 1173 Residenti fuori Regione/Estero 50 altro/in fase di verifica 100 Media intensità+Terapia Intensiva Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente TOTALE 1288 Ospedalizzati 46 3 5 (esclusi 1558 deceduti e 7153 guariti) ASL1 8 1 5 ASL2 7 0 0 Ospedale Policlinico San Martino 5 2 0 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 3 0 0 Ospedale Gaslini 0 0 0 ASL3 globale 15 0 0 ASL 3 Villa Scassi 15 0 0 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 4 0 0 ASL4 Sestri Levante 4 0 0 ASL4 Lavagna 0 0 0 ASL5 4 0 0 Isolamento domiciliare 243 1 TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e che risultano negativi in due test consecutivi) 7153 6 Deceduti 1558 0

Decesso di pazienti Covid-19 positivi nelle ultime 24 ore, dalle 14 del 4 luglio 2020 alle 14 del 5 luglio 2020:

ASL 1

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi

ASL 2

Presidio di Levante – ASL 2 segnala il decesso di una donna di 86 anni della provincia di Savona

ASL 3

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi

ASL 4

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi

ASL 5

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi

GALLIERA

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi

POLICLINICO SAN MARTINO

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi