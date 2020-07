Il Comune di Ospedaletti assume un vigile stagionale, online il bando di concorso

Ospedaletti. Il Comune della Città delle Rose assume un vigile stagionale.

É possibile trovare il bando di concorso al seguente link di collegamento al sito del Comune di Ospedaletti: https://www.comune.ospedaletti.im.it/sites/default/files/personale/temp_vigili_2020/avviso_vigili_2020.pdf.

Scadrà alle 13 di giovedì 23 luglio il termine per far pervenire la domanda di partecipazione al concorso per la selezione pubblica per titoli e prova assunzioni stagionali di ‘istruttori di vigilanza, agenti di polizia municipale’ per la formazione di graduatoria dalla quale attingere in caso di necessità con contratto a tempo determinato in categoria giuridica C1.