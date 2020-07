Bordighera. Filippo Salvaterra conquista il Pony Master Show di Arezzo.

Grande soddisfazione per il giovane bordigotto che nello scorso fine settimana si è imposto in una delle manifestazioni più importanti di carattere nazionale per quanto riguarda l’equitazione: un evento di interesse federale che ha coinvolto oltre 600 pony e 800 bambini presso gli impianti dell’Arezzo Equestrian Centre. E’ stato il primo grande appuntamento dopo il lockdown causato dall’emergenza Covid-19.

Foto 2 di 2



Filippo a soli 10 anni, compiuti lo scorso marzo, con il Pony Bubbles, nella categoria Promesse – BP 90 – Classe C, ha vinto la gara del venerdì e della domenica e si è piazzato quarto nella gara del sabato, conquistando quindi il primo posto assoluto nella classifica generale. 50 erano i binomi in gara.

Il giovane bordigotto, tesserato per la S.I.F. (Società Ippica Finalese), con il Pony Orchid’s Gerona, nella categoria Speranze – BP 100 – Classe D, dopo l’undicesimo posto del venerdì e il diciassettesimo posto del sabato, domenica ottiene un ottimo quarto posto. Giunge così all’ottavo posto assoluto nella classifica generale su 52 binomi in gara.

Infine con il pony Zadar Van de Ijsseldijk, nella categoria Giovanissimi – GP – 105 – Classe D, fa un’ottima prova domenica con la quale porta a casa un sesto posto di giornata. Era la prima volta che affrontava competizioni di tale livello. Soddisfatti i tecnici del giovane bordigotto Bernardo Martini di Cigala e Flavia Merengone.

Un grande risultato per il giovane Filippo, che non è nuovo a questi exploit avendo ottenuto per due anni consecutivi ottimi risultati alla Fiera cavalli di Verona, tre giorni molto impegnativi dove per ogni giornata si è esibito con tre pony differenti. La grande fatica alla fine ha prodotto risultati prestigiosi.