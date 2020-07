Ignazio La Russa e Francesco Lollobrigida nei gazebo dell’Imperiese di Fratelli d’Italia

Imperia. Fratelli d’Italia scende in piazza per protestare contro la proroga dello stato di emergenza.

A fianco dei militanti nei molti gazebo della Liguria ci saranno il vicepresidente del Senato Ignazio La Russa ed il capogruppo alla Camera Francesco Lollobrigida.

«Ancora un fine settimana nelle piazze per Fratelli d’Italia che da Ventimiglia a Luni organizza una serie di gazebo per raccogliere le firme contro questo governo che, attaccato alla poltrona, prolunga uno stato di emergenza che consegna i pieni poteri a Conte levandoli al Parlamento eletto dagli Italiani.

Questo Governo continua a mantenere silente il Parlamento, che è espressione del voto popolare, prolungando lo stato di emergenza che autorizza i DPCM con cui Conte prosegue il suo regno incontrastato e si guarda bene dal restituire il legittimo potere al popolo sovrano come ha fatto, invece, il tanto contestato Orban che da tempo ha rimesso nelle mani della democrazia il potere di decidere».

Ecco dove si potrà firmare da sabato 1° agosto sino a mercoledì 5 agosto: sabato 1° agosto a Ventimiglia dalle 8 alle 13 via Repubblica angolo con via Roma, a Sanremo dalle 9 alle 13 in piazza Colombo, lunedì 3 agosto a Vallecrosia dalle 10 alle 12 solettone nord.

Tutti i banchetti saranno fatti nel pieno rispetto delle normative anti Covid.