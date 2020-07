Ventimiglia. Un week end sul territorio di Ponente per il movimento Cambiamo con Toti Presidente, gli esponenti locali hanno organizzato, infatti, un gazebo a Ventimiglia ieri mattina e uno stamani sul lungomare di Arma di Taggia.

Entrambi gli appuntamenti hanno visto una grande partecipazione di simpatizzanti e cittadini, che hanno manifestato apprezzamento per il lavoro svolto dalla giunta Toti.

L’ assessore Marco Scajola afferma: «Due intense giornate di confronto con i cittadini, per portare avanti la nostra azione costante di presenza, di ascolto e di confronto con cittadini. Sono molto soddisfatto del calore e della vicinanza della gente verso il nostro lavoro difficile, ma che in questi cinque anni ha portato risposte concrete per le esigenze del Ponente Ligure. Continueranno gli appuntamenti sul territorio ed il confronto costante con le persone, confronto che è stato un elemento che non è mai mancato durante il mio mandato».