Imperia. I tre ciclisti professionisti del Ponente ligure, i dianesi Niccolò e Leonardo Bonifazio e il bordigotto Oliviero Troia sono i protagonisti di un nuovo videogioco sul ciclismo: Pro Cycling manager 2020.

Il gioco permette di vivere su pc la stagione a due ruote in modo virtuale come sarebbe dovuta essere nella realtà se non fosse stata bloccata a causa dell’emergenza coronavirus.

I giocatori si possono mettere alla prova in tutte le corse ciclistiche della stagione insieme ai diversi team professionistici disponibili, potranno così gareggiare anche con le versioni virtuali dei tre ciclisti della provincia di Imperia.