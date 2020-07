Mentone. Giornate lunghe, passeggiate in riva al mare, voglia di uscire e divertirsi; siamo nel clou dell’estate e al ristorante Gusto & Sapori del Vicoletto, nel cuore della cittadina francese di Mentone, vi attente un menù ricco e ricercato capace di farvi vivere momenti culinari indimenticabili.

Per la bella stagione potrete degustare piatti particolari come il semicotto di tonno rosso impanato alle nocciole o al pistacchio accompagnato da verdure di stagione, ma anche frutti di mare come le cozze alla tarantina condite con pomodorino e peperoncino e tartare di pesce fresco condita con sale, olio e pepe accompagnata da riso venere.

Non solo, infatti potrete deliziare il vostro palato anche con le pizze croccanti e digeribili lievitate 48 ore con cornicione ripieno di philadelphia o ricotta, pasta fresca e pesce appena pescato, ma anche altre numerose portate, dedicate alla cucina mediterranea e del Sud Italia.

Gestore del locale è Giacomo Catalano, dall’età di vent’anni nel mondo della ristorazione con alle spalle numerose esperienze internazionali sulle navi da crociera più lussuose al mondo come la Seven Seas sotto la guida della manager Maria Esterina Tancredi, al fianco di Matteo Puccio, chef concorrente del reality “Top Chef Italia” e docente presso il Gambero Rosso. Ha inoltre lavorato per tre anni come maître presso il ristorante di Perrine Cousteau, nipote del Comandante Jaques Yves Cousteau.

Gusto & Sapori del Vicoletto si trova a Mentone in Rue Partouneaux 40, è aperto tutti i giorni dalle 12 alle 14 e dalle 19 alle 23 ad eccezione della domenica in cui è aperto esclusivamente in orario serale.

Per informazioni chiamare il numero + 33 4 89 14 56 22, scrivere alla mail gustoesaporidelvicoletto@gmail.com, visita la pagina Facebook Gusto & Sapori del Vicoletto o la pagina Instagram Gustoesaporimenton.