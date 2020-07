Grandi campioni del calcio si sfidano al “Sanremo Tennis&Padel Challenge”

Sanremo. Si svolgerà dal 24 al 26 luglio il “Sanremo Tennis&Padel Challenge” (circolo tennis foce – tennis e padel academy, Solaro), la terza edizione del torneo organizzato da IFDA (International Football Development Association), l’associazione internazionale costituita da ex calciatori professionisti e manager dello sport il cui obiettivo è studiare progetti nell’ottica di “riqualificare”, assistere e garantire ai propri associati una nuova vita professionale post carriera calcistica.

L’associazione organizza in giro per il mondo eventi di natura benefica, educativa, con la partecipazione di campioni leggendari, tra i quali le partite delle leggende, masterclass per i bambini, operazioni di charity. Quest’anno sull’onda di successo del padel, gli organizzatori hanno deciso di integrare nel programma questo “nuovo” sport.

Il torneo di Saremo, che ha il patrocinio del Comune, vedrà coinvolti, in sfide a coppie sia a tennis che a padel, alcuni dei principali ex giocatori del calcio moderno che hanno trovato nuovi stimoli in altri sport grazie al loro immutato spirito agonistico.

Il “Tennis&Padel Challenge”, infatti, è un evento sportivo-ludico e di aggregazione di campioni dello sport come Andrea Pirlo, Nicola Amoruso, Aldair, Demetrio Albertini, Gigi Casiraghi, Vincent Candela, Christian Panucci, Cristian Zaccardo, Luca Antonini, Daniele Massaro-Sebastian, Ludovic Giuly, Mauro Tassotti, Enrico Annoni, Diego Fuser. Questo gruppo annovera, tra gli altri successi, 27 scudetti, 14 Champions League e 4 campionati del mondo.

L’evento, oltre ad avere natura di intrattenimento, costituisce anche un’occasione per IFDA di discutere, analizzare e promuovere i molti progetti futuri che la vedranno coinvolta, e nel contempo, rappresenta un momento di aggregazione per i calciatori durante l’estate per incontrarsi e stare insieme in relax.

Il programma del torneo prevede:

– il 24 luglio cena di gala al Roof Garden Casinò

– il 25 e il 26 luglio tornei tennis e padel (dalle 10.30)

– il 26 luglio premiazione al Tennis Sanremo di entrambi i tornei (20 circa)

All’evento parteciperanno delle coppie di atleti locali scelti dai rispettivi circoli a cui verrà data l’opportunità di cimentarsi con i grandi campioni del calcio.

Info su www.ifdassociation.com