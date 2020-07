Golfo Dianese 1923 conferma Davide Costamagna come preparatore atletico della prima squadra

Diano Marina. La Golfo Dianese 1923 annuncia ufficialmente la conferma di Davide Costamagna come preparatore atletico della prima squadra.

Approdato nella Dianese&Golfo lo scorso anno, laureato in “Scienze Motorie” e laureando in “Scienze Tecniche e Sportive”, vanta un master in “Teoria e Metodologia della Preparazione Atletica nel Calcio” con stage alla Sampdoria (Giovanissimi U15) e ha conseguito attestato di abilitazione come “Preparatore Atletico Settore Giovanile F.I.G.C.”.

Nell’ultima stagione ha seguito il lavoro della prima squadra giallorossoblu con mister Colavito e collaborato con il settore giovanile.

La Golfo Dianese 1923, augura a Davide buon lavoro ed un anno pieno di soddisfazioni.