“Gocce di natura”, incontro sull’utilizzo degli oli essenziali a San Lorenzo al Mare

San Lorenzo al Mare. Sabato 25 luglio dalle 14.30 alle 17 si terrà “Gocce di natura”, un incontro sull’utilizzo degli oli essenziali.

«Gli utilizzi sono davvero molteplici, per questo motivo, per illustrare alcune applicazioni abbiamo organizzato alcuni incontri dove la dottoressa Stephanie Talia, naturopata, ci illustrerà l’utilizzo di alcuni oli essenziali con un corso teorico-pratico per le prime emergenze estive» – dicono gli organizzatori.

I posti sono limitati per questo prenotare su gocce.natura@gmail.com o al tel 3519104008.