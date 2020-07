Giovani al Festival, selezioni in autunno nel nuovo show Ama Sanremo

Sanremo.Le conferme arriveranno giovedì (giorno di presentazione dei palinsesti Rai), ma il prossimo Festival di Sanremo inizia a prendere forma, emergenza sanitaria a parte.

Convalidato alla conduzione e direzione artistica della kermesse 2021, Amadeus sarà alla guida anche di Ama Sanremo: un programma inedito dedicato alla selezione degli artisti emergenti che formeranno poi il cast di Sanremo Giovani, confermato anche quest’anno.

Ama Sanremo dovrebbe andare in onda in seconda serata in autunno e dovrebbe essere composto da cinque puntate.

Dopo il record dell’edizione numero 70, Amadeus sta lavorando per dare vita anche quest’anno a un Festival memorabile, tanto che starebbe rivedendo nuovamente il regolamento.

E se per il 2021 é accertata la presenza di Big e Nuove proposte, c’è attesa di scoprire le novità.

Modifiche erano già state apportate lo scorso anno, quando il conduttore di Ravenna ha reintrodotto la categoria dei Giovani e tolto dalla gara dei Big la giuria di qualità. Senza dimenticare il ripristino delle classifiche a fine serata, eliminate durante le due edizioni di Claudio Baglioni.