Genova, incidente mortale su A10. Traffico in tilt

Genova. Incidente mortale nel pomeriggio in un tratto a doppio senso di marcia sulla A10 a Genova Pra’. La tragedia si è verificata poco prima delle 18 quando un tir che procedeva verso ponente ha urtato un’auto nell’area in cui avviene lo scambio di carreggiata. Stando a prime e frammentarie informazioni, a perdere la vita sarebbe stato un genovese di 56 anni. Ferito anche l’autista del tir, trasportato in ospedale. Non è grave.

Lunghe code si sono verificate a causa dell’incidente. Il tratto di autostrada tra lo svincolo di Genova Aeroporto e quello di Genova Pegli è chiuso. Code anche tra allacciamento A26 Genova Voltri – Gravellona Toce e svincolo di Genova Voltri.

[Foto Genova24.it]