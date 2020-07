Gaming, che passione: i dati del 2019 e i settori più apprezzati

Oggi il gaming rappresenta uno dei passatempi online preferiti dagli italiani, oltre che un settore in continua evoluzione. Sono i dati a confermare quanto detto: stando alle ultime analisi, infatti, ci si trova di fronte ad un mercato che nel 2019 ha raggiunto un valore pari a circa 150 miliardi di dollari, a livello globale. La crescita è stata esponenziale, al punto che rispetto al 2018 il mercato ha registrato un incremento della spesa superiore al 9%.

Aumenta anche il dato relativo ai player, che in totale oramai sfora quota 2,5 miliardi di giocatori attivi in tutto il mondo. Ma quali sono, oggi, le nicchie e i giochi online più amati?

Si comincia dai casinò telematici

Le sale da gioco telematiche sono le grandi protagoniste del settore del gambling online, e oramai hanno conquistato le attenzioni di tutti. Oggi, inoltre, chi volesse iniziare a giocare online può consultare alcuni blog specializzati come ad esempio WiseCasino e leggere le recensioni di casinò come StarCasino, una delle piattaforme più apprezzate dagli utenti.

I portali di gioco, infatti, sono talmente tanti che conviene sempre studiarli prima dell’iscrizione, e grazie a questi magazine specializzati tutto diventa possibile. Quali sono i giochi preferiti dagli appassionati? Le slot machines non hanno rivali, ma anche la roulette live online riscuote un grande successo.

Si prosegue con gli FPS in multiplayer

Parlando degli FPS (First Person Shooter) si tocca un argomento già dibattuto in lungo e in largo. Non potrebbe essere diversamente, considerando che il multiplayer di giochi come Call of Duty Warzone (che sta per giungere alla quinta stagione) appassiona grandi e piccini, e non è molto difficile trovare dei concorrenti allo stesso livello di questo titolo.

Il multiplayer piace soprattutto per la dinamicità dell’esperienza di gioco, e per la possibilità di divertirsi insieme ai propri amici, costruendo anche dei team competitivi. Le opportunità non mancano di certo, fra tornei con premi in palio e obiettivi come le classifiche mondiali.

Uno sguardo ai giochi di ruolo online

Oggi basta aprire Google per trovare decine di siti che offrono la possibilità di giocare ai GDR online, da quelli di matrice occidentale fino ad arrivare ai classicissimi JRPG. Qui domina la calma e la strategia, oltre alla capacità di ragionare e di pianificare ogni singola mossa, sin nei dettagli. Ci troviamo all’esatto opposto degli FPS, ed è chiaro che si tratta di una nicchia che interessa soprattutto i giocatori esperti e di “vecchia data”. Un’altra categoria molto apprezzata è quella dei MMORPG, dove alla strategia si unisce anche la componente multiplayer, creando un connubio davvero divertente e unico nel suo genere. Un esempio concreto? Elder Scrolls Online, insieme a Guild Wars 2 e ad un’icona come World of Warcraft.

Dai casinò online ai giochi di ruolo, diciamo che non mancano le opzioni per gli appassionati di gaming.