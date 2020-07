Franco Vazio (Pd) confermato vice presidente della Commissione Giustizia della Camera

Genova. Franco Vazio (Pd) è stato confermato vice presidente della Commissione Giustizia della Camera.

«Essere stato eletto e confermato per la terza volta consecutiva vice presidente della Commissione Giustizia della Camera è un grande onore.

Ho ricevuto in queste ore tantissimi messaggi di auguri e felicitazione da parte di associazioni e da moltissimi colleghi di maggioranza e di opposizione per questo prestigioso incarico; tutto ciò mi riempie di orgoglio e mi assegna ulteriori responsabilità per continuare ad esercitare questo ruolo con equilibrio e forza.

Nei prossimi mesi in Parlamento ci aspettano sfide e riforme epocali, nel processo penale e in quello civile, per l’affermazione di diritti e di libertà: riforme che potranno dare al sistema giustizia e all’Italia un orizzonte di vera efficienza ed equità.

Una giustizia che sappia rispondere ai bisogni e alle domande dei cittadini, in tempi rapidi e con le giuste garanzie, contribuisce in modo decisivo alla modernizzazione e allo sviluppo di un Paese.

Su questi temi ci sarà un mio eccezionale impegno, senza alcun indugio o interesse di parte, con tutta la determinazione che serve per vincere queste sfide» – afferma Vazio.