Cervo. È fissata per le 18.30 la riapertura della via Aurelia tra Cervo e Andora. Ad annunciarlo è il sindaco Lina Cha che a breve firmerà l’ordinanza che ufficializzerà la fine dei lavori di messa in sicurezza del fronte franoso che aveva interessato una zona all’altezza di via Antica Romana e che minacciava la sottostante via Aurelia.

<«Un intervento importante e risolutivo realizzato in tempi in linea con la grave situazione accertata e risolto grazie alla fattiva collaborazione tra amministrazioni interessate a eliminare nel più breve tempo possibile i disagi patiti da turisti e residenti – dichiara il sindaco Lina Cha, annunciando l’apertura –Abbiamo lavorato con determinazione per assicurare una viabilità sicura e prevenire ogni possibile pericolo: ringrazio la Regione Liguria e il sindaco di Andora,Mauro Demichelis per la preziosa collaborazione, l’Anas, i tecnici comunali, i funzionari e le ditte che hanno operato in zona fino a poche ore fa con l’obiettivo di dare respiro alla viabilità del Ponente».