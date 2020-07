Monaco. Riparte alla grande il monegasco Charles Leclerc. Tornato in pista dopo il lockdown, oggi si è conquistato un posto sul podio del Gp d’Austria.

Nonostante fosse partito dalla settima posizione alla fine ha concluso la gara secondo, dopo Bottas che si è aggiudicato il Gran Premio d’Austria: «Non me l’aspettavo, è stata un’enorme sorpresa. Penso che abbiamo fatto tutto alla perfezione e che abbiamo avuto anche un pochino di fortuna. E’ stata una gara molto movimentata. Sono assolutamente soddisfatto di questo secondo posto, sicuramente dobbiamo continuare a lavorare e restare forti a livello mentale come team. Volevo essere aggressivo perché sapevo che non c’erano opportunità per me, l’obiettivo era di approfittare di tutte le opportunità e così è stato. Mi sono divertito» – commenta alla fine della gara Charles Leclerc.

Foto 5 di 5









E’ andata perciò bene la prova inaugurale del Mondiale di Formula Uno disputata sul circuito di Spielberg per il giovane pilota monegasco.