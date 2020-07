San Lorenzo al mare – Torna per il nono anno consecutivo la rassegna letteraria Due parole in riva al mare, organizzata dall’Associazione culturale omonima di cui è direttore artistico e presidente Nadia Schiavini, con il patrocinio del Comune di San Lorenzo al Mare, della Provincia di Imperia e Regione Liguria.

Ogni mercoledì, dal 2 agosto al 13 settembre, avverrà un incontro con un autore sulla piazza di San Lorenzo al Mare, per chiacchierare, scoprire storie ed entrare nel laboratorio dello scrittore.

Il programma dell’edizione 2020 si contraddistingue per la sua versatilità, offrendo un ventaglio di proposte e incontri adatti a ogni pubblico. Ci saranno infatti romanzi rosa, humor, ma anche storia gialla, testimonianze di vita, narrazioni di viaggio e una serata che omaggerà il plenilunio con un trekking tra bellezze del territorio e magia della narrazione, grazie all’aiuto di una guida certificata.

«Un’estate ricca di avvenimenti culturali ci aspetta anche quest’anno a San Lorenzo al mare e io sono davvero felice di fare parte di questa bella espressione di ripartenza a due passi dal mare.» così si esprime il Presidente Onorario del Festival, Sara Rattaro, invitando quante più persone a scoprire le bellezze del borgo del Ponente Ligure.

La particolarità del Festival è la collaborazione attiva dei gruppi di lettura che insieme allo staff organizzano e conducono le presentazioni.

I gruppi di lettura sono ancora in programmazione, ma sono già coinvolti alcuni nomi come il Gruppo di lettura Frammenti di Imperia e il Gruppo di lettura Le ombre dei libri Imperia costituito da ragazzi di 15/18 anni.

Gli attori del Teatro dell’Albero di San Lorenzo al Mare cureranno inoltre tutte le letture della rassegna.

Ecco l’elenco degli eventi previsti:

2 agosto ore 18,00 Trekking letterario al chiaro di luna con Mauro Garofalo

5 agosto ore 21,00 Reading letterario di Alessandro Perissinotto

12 agosto ore 21,00 Sara Rattaro presenta La giusta distanza, Sperling & Kupfer

13 agosto ore 21,00 Daniele Mencarelli presenta Tutto chiede salvezza, Mondadori

19 agosto ore 21,00 Matteo Saudino presenta La filosofia non è una barba, Vallardi

20 agosto ore 17,30 Gita in barca alla ricerca della balena: Alessandro Barbaglia presenta Nella balena, Mondadori in mezzo al mare

26 agosto ore 21,00 Gian Antonio Stella presenta Diversi. La lunga battaglia dei disabili per cambiare la storia- Solferino

13 settembre ore 10.00 Pedalata letteraria: presentazione itinerante del carnet de vojage La ciclabile dei fiori di Davide Andracco, Emanuele Boetti e Carola Zerbone.

L’esperienza dedicata al trekking, in particolar modo, prevede la partenza alle ore 17.45 dal Borgo Foce, e permetterà di immergersi in un’atmosfera suggestiva fatta di storia, panorami e natura, camminando così tra le bellezze del luogo accompagnati dalle magiche parole di Mauro Garofalo, alla ricerca dei fantasmi e della verità illuminati dalla luna piena.

Per questo evento si richiede l’uso di scarponcini, torcia, acqua, snack e bastoncini da trekking. Il rientro è previsto per le ore 23, mentre il costo complessivo è di 25 € incluso il libro dell’autore.

Per informazioni: Barbara (3467944194) Nadia (3392877093)

Inoltre, il 20 agosto, con un costo di costo 35 euro (incluso il libro) sarà possibile partire a bordo della barca Fondale Blu della Nautilus Technical Diving Center dal porto di Marina degli Aregai, Santo Stefano al mare, alla ricerca della Balena Goliath di Alessandro Barbaglia.

Infine, a chiudere il cerchio delle offerte sarà la Pedalata letteraria del 13 settembre, dove verrà presentato il carnet de vojage La ciclabile dei fiori di Davide Andracco, Emanuele Boetti e Carola Zerbone. La partenza in bicicletta è prevista da San Lorenzo al mare e, accompagnati dalla voce degli autori, si percorrerà la ciclabile fino ad arrivare a Sanremo, per riscoprire la splendida costa ligure e la sua storia. L’evento ha un costo di 25 euro, incluso il noleggio della bicicletta e il libro.

Per info e prenotazioni telefonare 339 2877093 oppure scrivere a dueparoleinrivalmare@gmail.com.

E’ possibile prenotare anche presso la Libreria Mondadori Assolibri di via Bonfante 42, Imperia ( 0183 449902 o librialmare.imperia@gmail.com).