Festa della Croce Bianca, commemorazione eucaristica a Colle di Nava

Imperia. «Siamo all’ultimo weekend di luglio e si sarebbe dovuta svolgere la 29^ edizione della festa della croce Bianca nelle mura del forte centrale del Colle di Nava.

Una festa che da 28 anni riunisce centinaia di persone, dai più grandi ai più piccoli, un’occasione di grande solidarietà e condivisione.

Manifestazione per quest’anno annullata a causa dell’emergenza Covid, che ha messo a dura prova questa piccola grande associazione di volontariato che riveste un ruolo fondamentale per tutta l’Alta Valle Arroscia.

Per questa ragione don Enrico Giovannini, membro del consiglio, ha proposto una commemorazione eucaristica domenica 26 luglio nelle mura del forte centrale, che è stata favorevolmente accorta. La celebrazione sarà alle 11:30 e chissà che non sia un miracolo per la rinascita della Croce Bianca» – fa sapere la Croce Bianca Pornassio.