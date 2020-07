Monaco. La 17^ edizione del Monte Carlo Film Festival de la Comédie, ideato e diretto da Ezio Greggio, era previsto dal 20 al 25 luglio, ma è stato posticipato al 5-10 ottobre, sempre nella sede del Grimaldi Forum del Principato di Monaco, per poter assicurare appieno il suo svolgimento in tutta sicurezza.

A presiedere la giuria della 17^ edizione si conferma Nick Vallelonga, due volte premio oscar per il film “Green Book”, attore, sceneggiatore, produttore e regista anche di “Kingdom of the Blind”, “The Man with One Eye is King”, “Choker e Stiletto”. Quest’anno inoltre, il Festival della Commedia di Monte Carlo, considerato tra i più importanti e significativi festival cinematografici esclusivamente dedicati alla commedia e che negli anni ha riscosso un crescente successo di pubblico e di critica a livello mondiale, si rinnova introducendo una nuova sezione tutta dedicata ai cortometraggi. Si chiamerà Short Comedy Award ed è riservata a registi, attori, produttori che realizzano brevi commedie cinematografiche. Tutte le informazioni e iscrizioni sono accessibili attraverso “ Filmfreeway “, uno dei più grandi siti di festival internazionali.

Ezio Greggio dichiara: «La 17a edizione è ufficialmente rimandata dal 5 al 10 ottobre, nel rispetto delle norme per il contenimento dell’emergenza ancora in corso, poiché siamo certi e speranzosi che per quelle date possiamo garantire lo svolgimento del Festival in tutte le sue sfaccettature. Inoltre, quest’anno visto che a Luglio non ci sono le condizioni per realizzare un Festival normale, insomma stiamo andando per le lunghe, allora ho deciso di aggiungere i corti. Aggiungiamo un concorso tutto dedicato ai film brevi, comunemente detti “corti“, con un premio al miglior film che parteciperà in questa sezione. Ci sarà un comitato di selezione del quale fanno parte registi, attori, selezionatori professionisti di festival, giornalisti. Gli ultimi 5 film saranno visti dalla Giuria ufficiale del Festival che decreterà il vincitore».

La manifestazione, in collaborazione con EFG Bank ( Monaco), si svolge da sempre sotto l’Alto Patronage di S.A.S. il Principe Alberto II di Monaco e dell’Ambasciata d’Italia.