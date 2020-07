Famiglia di cinghiali sul greto del Roja a Ventimiglia

Ventimiglia. Una famiglia di cinghiali è stata avvistata ieri nel greto del Roja all’altezza della passerella Squarciafichi. Gli ungulati passeggiavano tranquilli in cerca di cibo, tra lo stupore dei passanti e dei visitatori del mercato del venerdì. Si tratta di uno dei tanti avvistamenti di suini selvatici in città: due di loro, nei mesi scorsi, si erano anche intrufolati nei giardini pubblici Tommaso Reggio, rimasti poi chiusi al pubblico in attesa della loro cattura.