Imperia. A oggi il luogo in Liguria al primo posto della classifica provvisoria (classifica provvisoria completa su www.iluoghidelcuore.it) è la Ferrovia della Meraviglie Cuneo-Ventimiglia-Nizza, una straordinaria opera dell’ingegno umano che sfida i limiti fisici – in meno di 50 km in linea d’aria supera un dislivello di mille metri – per creare un ardito collegamento tra territori e nazioni, pensata e realizzata quasi due secoli fa per unire l’Italia alla Francia, il Piemonte alla Liguria, i monti al mare, la pianura alla costa. Nonostante la sua spettacolarità e l’utilità per tutte le persone che ne usufruiscono, dagli anni Ottanta del Novecento la linea ferroviaria non è stata sufficientemente valorizzata e sostenuta.

Malgrado i considerevoli investimenti per la sua messa in sicurezza, è mancata una vera e propria politica di rilancio, con un inevitabile declino e una drastica riduzione delle corse (attualmente 2 al giorno), ma anche un’incombente minaccia di chiusura, acuita dalla doppia gestione italiana/francese. Eppure questa è la “Ferrovia delle Meraviglie”, inserita nel 2016 dalla rivista tedesca Hörzu tra le dieci linee ferroviarie più belle del mondo. I tre comitati: “Amici del Treno delle Meraviglie”, “Amici della Ferrovia Cuneo Ventimiglia Nizza” e “Amis du Train des Merveilles” auspicano, attraverso l’attivazione a “I Luoghi del Cuore”, un potenziamento della linea ferroviaria e la sua valorizzazione. La ferrovia Cuneo-Ventimiglia-Nizza rientra nella classifica speciale “Italia sopra i 600 metri”.

Tra i luoghi più segnalati anche il Tempio Valdese di Bordighera, inaugurato nel 1904. Nel XIX secolo la città era frequentata essenzialmente da cittadini britannici, a cui si aggiunsero poi ospiti di altre nazionalità, fra cui i tedeschi. I primi fecero costruire la loro chiesa nel 1873, mentre i protestanti tedeschi dovettero attendere il 1900, quando Moritz von Bernus, commerciante e teologo di famiglia benestante, fece erigere il tempio, con l’intento di accogliervi i fedeli di ogni culto.

Fu costruito dall’architetto Orge von Kaufmann, autore di altre tre cappelle simili in Italia, a Gardone, Nervi e Capri. Durante la Seconda Guerra Mondiale l’edificio fu danneggiato e furono necessari importanti lavori di recupero. Il tempio è utilizzato anche per concerti e conferenze organizzati dalla Chiesa Valdese locale ed è apprezzato per la sua acustica. A pianta rettangolare, è articolato all’interno in due navate di diverse dimensioni, coperte da un tetto con pendenza molto accentuata. Oggi il tempio, in buone condizioni di conservazione, è chiuso per lavori di restauro. Il comitato “Amici del Tempio Valdese Bordighera” si è costituito per valorizzarlo.

Questi i luoghi in Liguria che a oggi hanno raggiunto almeno 1.000 voti:

* Cuneo-Ventimiglia-Nizza: La Ferrovia delle Meraviglie

* Chiesa di San Michele Arcangelo di Pegazzano a La Spezia

* Borgo di Monesteroli (SP)

* Villa Durazzo Pallavicini a Genova Pegli

* Convento di San Giacomo a Savona

* Villa Pallavicini a Rivarolo, Genova

* Oratorio di San Rocco sull’acquedotto storico a Genova

* Tempio Valdese a Bordighera (IM)

Per votare i propri “luoghi del cuore” c’è tempo fino al 15 dicembre 2020: un’opportunità unica per i singoli

cittadini e le comunità di dare visibilità alle necessità dei propri territori in termini di tutela e valorizzazione e far nascere collaborazioni virtuose tra istituzioni e stakeholder locali. La classifica definitiva verrà resa nota a febbraio 2021.