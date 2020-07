Ventimiglia. Ombre e luci della città di Ventimiglia hanno permesso ai pittori dell’associazione Liguria Russia Sanremo Nice Cote d’Azur di ispirarsi attraverso la bellezza di Ventimiglia Alta ed i Giardini Hanbury, acquerelli ed opere artistiche eseguite in due ambienti di rara bellezza che contraddistinguono la città di confine.

Nella mattinata i pittori hanno raggiunto la città ed iniziando a scegliere i luoghi più adatti ad essere effigiati nelle loro opere. Pitture che costituiranno un ricordo di questa esperienza artistica ligure, che saranno, successivamente, portati nelle mostre in Lettonia ed in Russia pubblicizzando questa “en plein air” all’estero e rendendo giustizia ad un territorio che fa della vocazione turistica e commerciale il punto di forza di un’economia brillante.

Gli artisti, sebbene stanchi, della calura estiva e dopo la bellissima esperienza ed il viaggio storico compiuto attraverso le importanti testimonianze storiche ed architettoniche, che si possono rilevare in tutta la città: la storia romana, il medioevo e le importanti vestigia della città: centro di religiosità cristiana di peculiare importanza, sono stati ricevuti dal sindaco Gaetano Scullino e dal vicesindaco Simone Bertolucci, il cui amore nei confronti dell’arte è risaputa e che saprà dare ulteriore slancio a quella che è l’offerta culturale della città.

Nell’ufficio comunale sono stati ricevuti gli artisti, con un tocco di ufficialità è stato tenuto il discorso del Sindaco, che ha messo in mostra la indubbia capacità oratoria, successivamente a tale forbito discorso, nel quale si descrivevano le peculiari caratteristiche della città, gli ospiti hanno ringraziato per la splendida accoglienza del Comune, che, peraltro, partecipa da tre anni alla manifestazione di ” en plein air” di pittura.

Al termine poco prima del commiato è stata premura dell’Associazione Liguria Russia Sanremo Nice Cote d’Azur donare un quadro di rara bellezza e valenza artistica della pittrice Veronika Gertz, pittrice di fama internazionale che ha dipinto l’anno scorso i Giardini Hanbury, alla Municipalità di Ventimiglia.

Il commiato festoso tra Ventimiglia e terre lontane, un incontro tra culture e popoli che arricchisce di nuovi importanti connessioni artistiche, ma, anche, economiche, rendendo fieri di ciò che può rappresentare la Riviera dei Fiori per il turismo e l’offerta di prodotti di eccellenza enogastronomici, che anche gli artisti hanno avuto la facoltà di assaggiare e di poter apprezzare in questo viaggio, che era in partenza solo artistico.