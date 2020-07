Estate Diffusa a San Bartolomeo al Mare, Riccardo Ghigliazza ospita I Mercenari

A San Bartolomeo al Mare prosegue Estate Diffusa. Questa sera, dopo il DjSet di Radio GRock, Riccardo Ghigliazza ospita I Mercenari, una rock band ligure che propone uno spettacolo che spazia tra le sonorità aggressive e graffianti del rock inglese e i caldi ambienti sonori del sud degli Stati Uniti. Nonostante il contesto di Estate Diffusa, saranno in grado di trasmettere tutta la vivacità del loro stile anche solo con le parole e la musica suonata in acustica.

Domani, invece, è molto atteso l’intervento di Antonio Carli, attore, regista e cantante imperiese, che sarà ospite di Paolo Bianco. Antonio Carli alterna da sempre teatro, cinema, televisione, radio, regia e musica. Uscito dallo Stabile di Genova, si perfeziona alla Guildhall School of Drama di Londra e debutta in teatro coi più grandi nomi come Lavia, Guerritore, Cederna, Valeri, Galiena, Tedeschi, Conte. Al cinema lavora con Avati, De Sica, Turturro e in televisione è interprete principale accanto ad Amendola, Bova e in “Le Ali della vita”, accanto a Sabrina Ferilli e Virna Lisi, “Tequila e Bonetti”, con Scalìa e Marcuzzi, “Carabinieri” con Villaggio, Caruso, Roncato, Crocitti, Bassi, Arcuri e molte altre fiction e produzioni. Ad Estate Diffusa, Antonio Carli si racconterà tra musica e parole in un itinerario ironico attraverso il quale parlerà di sé e degli incontri artistici che lo hanno portato a creare spettacoli di successo.

Come già annunciato, il progetto Estate Diffusa, seppur nato durante un periodo di emergenza, vuole essere un punto di ripartenza pronto a evolversi e ad adeguarsi alle future disposizioni, senza perdere la speranza di poter ancora tornare a condividere almeno una parte di estate senza limitazioni, aprendo gli spazi a iniziative più simili a quelle delle scorse stagioni.

Fedele alla tradizione il solo appuntamento con la Ginnastica del Risveglio (presso Largo Scofferi, dietro a Piazza Torre Santa Maria), al lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 10 per tutto il mese di luglio.