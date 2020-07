Estate Diffusa a San Bartolomeo al Mare, Paolo Bianco riceve il tenore Enrico Iviglia

San Bartolomeo al Mare. Al format Estate Diffusa di San Bartolomeo al Mare, tocca questa sera a Paolo Bianco, che riceve Enrico Iviglia, tenore dalla vocalità lirico leggera, con oltre 35 ruoli all’attivo, nei teatri più importanti d’Italia e non solo. E’ stato Lindoro al Teatro della Scala, Libenskof al Teatro Real di Madrid, Conte di Almaviva a Bunkakaican di Tokyo. Autore del libro “Ad alta voce” (Letteratura Alternativa Edizioni), negli ultimi anni si è anche avvicinato al mondo della televisione, attraverso la partecipazione come ospite ad alcuni programmi di intrattenimento e prendendo parte a pubblicità.

Domani sera invece, dopo il DjSet di Radio GRock, Riccardo Ghigliazza ospiterà Alex Cosentino e Garibaldi. Alex Cosentino, ha da poco pubblicato il singolo “Mare”, canzone creata con l’intento di portare buon umore, freschezza e divertimento, così come si vede nel video del brano, scritto, composto e girato tra Diano Marina, San Bartolomeo al Mare e Cervo. Simone Alessio, in arte Garibaldi, dopo il singolo del 2018 “MusicAmore” che ha vinto il premio della Critica al Festival Nazionale della Melodia, nel 2019 ha prodotto “Ballo Vulcano Balcano”, primo singolo del disco “Progetto Garibaldi”. A gennaio è invece uscito “Il senso della vita”, il nuovo viaggio di Garibaldi, nel quale affronta la storia di un uomo che, ormai vecchio, seduto ad un tavolo di un bar, decide di scrivere una canzone per mettere a parole l’intera sua esistenza, affrontando così la tematica centrale del brano, l’essenza del vivere.

Come già annunciato, il progetto Estate Diffusa, seppur nato durante un periodo di emergenza, vuole essere un punto di ripartenza pronto a evolversi e ad adeguarsi alle future disposizioni, senza perdere la speranza di poter ancora tornare a condividere almeno una parte di estate senza limitazioni, aprendo gli spazi a iniziative più simili a quelle delle scorse stagioni.

Fedele alla tradizione il solo appuntamento con la Ginnastica del Risveglio (presso Largo Scofferi, dietro a Piazza Torre Santa Maria), al lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 10 per tutto il mese di luglio.