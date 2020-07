Estate Diffusa a San Bartolomeo al Mare, Enrico Balsamo ospita Paolo Ballardini e Alex Nicoli

Oggi a Estate Diffusa di San Bartolomeo al Mare, Enrico Balsamo ospita Paolo Ballardini con Alex Nicoli, percussionista e direttore artistico del Festival MET.

Paolo Ballardini è un chitarrista-turnista, cittadino di San Bartolomeo al Mare, impegnato da anni in produzioni pop italiane e internazionali. È chitarrista dell’Orchestra RAI diretta dal Maestro Pirazzoli nella trasmissione “I migliori anni” condotta da Carlo Conti e Anna Tatangelo, dove ha suonato per artisti di fama nazionale (come Renato Zero, Fiorella Mannoia, Gianna Nannini, Ron, Albano, Stadio e Francesco Renga) e internazionali (come The Trammps, KC and the Sunshine Band, Mark King e Leo Sayer).

Domani, invece, sempre Enrico Balsamo ospiterà Aldo Ascolese, cantautore genovese che ha fatto da spalla ad artisti del calibro di Francesco De Gregori, Fabrizio de André, Guccini, Bertoli e Vecchioni, aprendo numerosi loro concerti. E’ considerato il miglior interprete delle canzoni di Fabrizio de Andrè, con grande abilità riesce a descrivere perfettamente le arie ed il clima dei vicoli di Genova.

Come già annunciato, il progetto Estate Diffusa, seppur nato durante un periodo di emergenza, vuole essere un punto di ripartenza pronto a evolversi e ad adeguarsi alle future disposizioni, senza perdere la speranza di poter ancora tornare a condividere almeno una parte di estate senza limitazioni, aprendo gli spazi a iniziative più simili a quelle delle scorse stagioni.

Fedele alla tradizione il solo appuntamento con la Ginnastica del Risveglio (presso Largo Scofferi, dietro a Piazza Torre Santa Maria), al lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 10 per tutto il mese di luglio.