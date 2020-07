Estate Diffusa, a San Bartolomeo al Mare arriva la dj Greta Tedeschi

San Bartolomeo al Mare. Il popolo della notte si dà appuntamento a San Bartolomeo al Mare e online, questa sera, per vedere e ascoltare Greta Tedeschi, la dj italiana più famosa al mondo, una delle protagoniste della movida italiana ed internazionale, intervistata da Enrico Balsamo.

Torinese, classe 1994, nominata nel 2017 tra le top 100 dj donne migliori del mondo secondo Djanemag, sarà l’ospite di Enrico Balsamo nell'”acquario” di Piazza Torre Santa Maria per l’Estate Diffusa di San Bartolomeo al Mare. Un traguardo meritato grazie alle capacità eclettiche in un territorio spesso ancora identificato da una presenza per lo più maschile. I generi musicali ai quali Greta Tedeschi si ispira sono quelli della dance, dell’electro house, electronica, progressive house, trap. Nella sua playlist troviamo artisti come Dimitri Vegas, Hardwell, Paul Kalkbrenner, Armin Van Buuren ma anche Madonna, Coldplay, Rihanna, Fabri Fibra.

Come già annunciato, il progetto Estate Diffusa, seppur nato durante un periodo di emergenza, vuole essere un punto di ripartenza pronto a evolversi e ad adeguarsi alle future disposizioni, senza perdere la speranza di poter ancora tornare a condividere almeno una parte di estate senza limitazioni, aprendo gli spazi a iniziative più simili a quelle delle scorse stagioni.

Fedele alla tradizione il solo appuntamento con la Ginnastica del Risveglio (presso Largo Scofferi, dietro a Piazza Torre Santa Maria), al lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 10 per tutto il mese di luglio.