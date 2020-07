Estate Diffusa a San Bartolomeo al Mare, Antonio Carli sarà ospite di Paolo Bianco

A Estate Diffusa di San Bartolomeo al Mare, è il giorno dell’atteso intervento di Antonio Carli, attore, regista e cantante imperiese, che sarà ospite di Paolo Bianco.

Antonio Carli alterna da sempre teatro, cinema, televisione, radio, regia e musica. Uscito dallo Stabile di Genova, si perfeziona alla Guildhall School of Drama di Londra e debutta in teatro coi più grandi nomi come Lavia, Guerritore, Cederna, Valeri, Galiena, Tedeschi, Conte. Al cinema lavora con Avati, De Sica, Turturro e in televisione è interprete principale accanto ad Amendola, Bova e in “Le Ali della vita”, accanto a Sabrina Ferilli e Virna Lisi, “Tequila e Bonetti”, con Scalìa e Marcuzzi, “Carabinieri” con Villaggio, Caruso, Roncato, Crocitti, Bassi, Arcuri e molte altre fiction e produzioni. Ad Estate Diffusa, Antonio Carli si racconterà tra musica e parole in un itinerario ironico attraverso il quale parlerà di sé e degli incontri artistici che lo hanno portato a creare spettacoli di successo.

Domani, invece, dopo il DjSet a cura di Radio GRock, Riccardo Ghigliazza ospiterà il cantautore imperiese Alessandro Sapiolo, 25 anni, che ha già all’attivo due singoli («Tra le stelle dell’Est» e «Sullo spazio») e un 4° posto al contest “Road to the main stage” by Firestone in collaborazione con Radio Italia. Si esibisce con il suo chitarrista e arrangiatore Giovanni Gandolfo e a breve pubblicherà il suo primo album acustico in chiave pop.

Come già annunciato, il progetto Estate Diffusa, seppur nato durante un periodo di emergenza, vuole essere un punto di ripartenza pronto a evolversi e ad adeguarsi alle future disposizioni, senza perdere la speranza di poter ancora tornare a condividere almeno una parte di estate senza limitazioni, aprendo gli spazi a iniziative più simili a quelle delle scorse stagioni.

Fedele alla tradizione il solo appuntamento con la Ginnastica del Risveglio (presso Largo Scofferi, dietro a Piazza Torre Santa Maria), al lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 10 per tutto il mese di luglio.