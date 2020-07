Diano Marina. Mare, luce e “en plein air ” in Diano Marina. Il 24 luglio a Diano Marina è giunta la manifestazione pittorica che contraddistingue la stagione culturale del nostro Ponente Ligure, l’arrivo mattiniero in città con l’incontro in Comune della allegra comitiva di pittori con il sindaco Chiappori e la dottoressa Cristina Cellone, suggellando per il secondo anno la partecipazione del Comune alla manifestazione.

Il dono dell’associazione Liguria Russia Sanremo Nice Cote d’Azur al comune è stato uno splendido dipinto ad olio del maestro pittorico russo Vikenty Lukiyanov, pittore di Ceboksary che ha soggiornato a Diano Marina l’anno scorso, realizzando uno splendido quadro che farà parte della collezione del Comune di Diano Marina.

Il sindaco Giacomo Chiappori ha dimostrato grande apprezzamento per il regalo, chiaramente molto orgoglioso di vedere effigiata la cittadina in un quadro di tale raffinatezza artistica. Questa visita è servita e servirà a pubblicizzare Diano Marina, uno dei luoghi preferiti per le vacanze estive in Riviera, con un milione di presenze turistiche l’anno, famosa in Europa da sempre. La bellezza dell’arte si incontra e si coniuga felicemente con la bellezza di Diano Marina.