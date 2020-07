E’ ufficiale: in consiglio a Tommasini subentra Isaia (Lega): «Ridare energia al partito»

Sanremo. Dopo le indiscrezioni di ieri, oggi è arrivata l’ufficialità. Stefano Isaia della Lega è consigliere comunale a Palazzo Bellevue. Questo in seguito alle dimissioni dell’ex candidato sindaco Sergio Tommasini di Liguria Popolare (ex Gruppo dei 100)

«Con entusiasmo e determinazione assumerò questo incarico in consiglio insieme al capogruppo Daniele Ventimiglia ridando così energia al partito della Lega in cui credo e mi riconosco nei valori – spiega Isaia – Ringrazio in primis tutti i cittadini che mi hanno supportato dandomi il consenso al voto e la mia quota rosa Jessica Frattarola che ha corso insieme a me con determinazione in campagna elettorale».

Il subentro del consigliere leghista ha colto di sorpresa una componente dell’opposizione. Lo stesso Tommasini, nel dimettersi, era sicuro che al suo posto sarebbe subentrata la prima dei non eletti del Gruppo dei 100 Monica Albarelli. Ma secondo i calcoli che gli uffici comunali hanno fatto con il “metodo D’Hont” (che viene utilizzato per redistribuire i seggi) a subentrare a Tommasini è stato Isaia.