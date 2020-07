E-distribuzione, lavori per deramificazione e taglio piante a Ventimiglia

Ventimiglia. E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica in media e bassa tensione, informa che effettuerà un intervento di manutenzione, potenziamento e sicurezza del sistema elettrico a Ventimiglia.

I tecnici dell’azienda elettrica, in collaborazione con una ditta specializzata, eseguiranno infatti un’operazione di deramificazione e taglio delle piante interferenti con la linea elettrica, fondamentale per evitare che alberi ad alto fusto cadano sulle linee elettriche.

L’intervento, che deve essere effettuato in orario giornaliero per ragioni di sicurezza, richiede un’interruzione temporanea del servizio elettrico mercoledì 8 luglio, dalle 9 alle 14:30 in corso Limone p.rover. 170b, 174, 174b, sn42, sn43, sn40, sn41, 198, 204, sn31, sn88, sn89 e in via privata Torretta sn.

L’operazione continuerà giovedì 9 luglio, dalle 9:00 alle 16:00, in via C. Pallanchi tor da 4 a 6, 14, da 3 a 7, sn, sn13, sn16, sn4, sn17, sn6, sn11, sn10, sn1, sn8, sn7, sn3, sn2, sn5, sn9, sn14; via C. Lupi Torri 2, 12, da 16 a 18, 22c, 54, da 3 a 7, 13, da 19 a 23, sn, sn4, sn6, sn1, sn2, sn7, sn5; via Torri sup. Torri 2, da 1 a 5, 21, sn, sn4, sn6, sn1, sn8, sn3, sn2, sn5, sn7; via Baciciui Torri 2, 6, 10, da 12/2 a 14, da 7 a 9/a, 13, sn4, sn1, sn3, sn2; via C. Valloni Torri da 4 a 12, 16, 5, sn4, sn1, sn2, sn3, sn5; via Grammondo Torri da 2 a 8, da 5 a 11, sn4, sn6, sn3, sn2; via Rivaira Torri 6, da 1 a 11, da 15 a 17, sn, sn1, sn2; via Scuole Torri da 2 a 6, da 1 a 13, sn1, sn2; via Terche Torri 12, sn4, sn6, sn1, sn5, sn7, sn8; via lng. Bevera torr 6, 1, 7, sn1, sn12, sn2; piazza Torre Torri da 2 a 4, 1, sn, sn1; vico Piano Torri da 4 a 8, da 1 a 5; vico Chiuso Torri da 2 a 4, 8, 12; vico Garibaldi Torri da 2 a 6, 5; via Sottocanon. torr 2, 1, 5, 9, 15.

E-Distribuzione ricorda di non utilizzare gli ascensori per tutta la durata dei lavori e di non commettere imprudenze: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche.

Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio, è possibile inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD (IT001E…) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone “Guasti e-distribuzione”. Per segnalare un guasto è a disposizione il Numero Verde 803.500.

Inoltre, è possibile ricevere informazioni anche sui canali social Facebook e Twitter di E-Distribuzione nonché sul sito web www.e-distribuzione.it dove, nella sezione “interruzione di corrente”, è presente la “mappa delle disalimentazioni” che fornisce dati in tempo reale sullo stato della rete elettrica.