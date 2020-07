E’ allerta temporali in Costa Azzurra e Alpi Marittime francesi

Nizza. Avviso per chi si reca nella vicina Francia. La Costa Azzurra e le Alpi marittime sono state poste, secondo quanto riporta Nice-matin, in livello d’allerta “vigilanza gialla” per temporali.

Il periodo temporale nel quale vige l’allerta è quello che va dalle 13 alle 22. Sembra comunque che il litorale dovrebbe essere risparmiato dagli eventi atmosferici più intensi. Nll’entorterra , invece, i piovaschi dovrebbero terminare in tarda serata.