A Sanremo approdano due Seabin, i cestini mangia plastica a Portosole e Porto Vecchio

Sanremo. Due Seabin approdano nella Città dei Fiori. I cestini mangia plastica saranno installati ad agosto a Portosole e a Porto Vecchio.

Soluzione efficace ed estremamente semplice per la pulizia del litorale, il primo sarà consegnato la mattina del 2 agosto, durante la prima edizione della Giornata del mare organizzata dalla Capitaneria di Porto a piazzale Vesco. Nell’occasione sarà presente anche l’ammiraglio Giovanni Pettorino.

Il secondo, invece, donato dalla Med Yacht Services a Palazzo Bellevue (l’accordo è stato firmato stamane) entrerà in funzione verso la prima metà del mese. «Ringraziamo la Med Yacht Services per questa importante donazione dal valore di 7 mila euro − dice l’assessore all’ambiente Lucia Artusi −. Siamo contenti e orgogliosi di avere anche noi un simile dispositivo. Grazie anche ad Amaie Energia che si è assunta l’onere gratuito di procedere alla sua regolare pulizia».

Entrambi i Seabin saranno grandi circa un metro e mezzo e potranno attirare plastiche e rifiuti che galleggiano, comprese le microplastiche e le microfibre. I detriti saranno bloccati in un sacchetto e l’acqua filtrata, ripulita anche di oli a base di petrolio, finirà di nuovo in mare. In un anno i due dispositivi potranno raccogliere ciascuno anche oltre 500 chilogrammi dei rifiuti che convergono nei due approdi cittadini.