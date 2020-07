Donna ferita in un tombino a Santo Stefano a Mare, familiari ringraziano i soccorritori

Santo Stefano al Mare. La famiglia della donna rimasta ferita lunedì scorso dopo essere scivolata in tombino in via Ortassi ringrazia i soccorritori per la tempestività dell’intervento.

In particolar modo il nipote Stefanino è lieto che la paziente, ora ricoverata al Santa Corona, stia bene e rimarca la professionalità di polizia , 118, vigili del fuoco, Croce Rossa e servizi ambientali dell’

Amaie.