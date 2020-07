Dolcedo, caccia ai “furbetti della spazzatura”: la Municipale multa chi abbandona i rifiuti

Dolcedo. Prosegue l’impegno dell’Amministrazione comunale nella lotta al degrado ambientale. Nonostante le scarse risorse umane e i numerosi servizi continua incessante da parte della polizia municipale il controllo sui rifiuti abbandonati illegalmente sul suolo pubblico.

«Nelle ultime settimane sono stati elevati numerosi verbali da parte della polizia municipale nei confronti degli autori (provenienti quasi sempre da comuni limitrofi) di tali gesti di gratuita inciviltà che comportano un elevato costo sociale ed ambientale. Le azioni di prevenzione del degrado ambientale e di tutela del decoro pubblico proseguiranno – fanno sapere dal Comune – ma a tal fine risulta necessario anche l’aiuto della cittadinanza attraverso una attività di controllo sociale che possa prevenire tale fenomeno ed aiutare le Forze di Polizia nel rintracciare gli autori.

Si rammenta che effettuare la raccolta differenziata è un obbligo di legge e per non incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa vigente, non bisogna abbandonare i rifiuti vicino ai cassonetti e in qualsiasi altro luogo pubblico. L’Amministrazione comunale confida e spera nella collaborazione di cittadini e delle attività produttive, affinché sia sempre tutelato il decoro del paese».