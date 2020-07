Dolceacqua, riaprono biblioteca civica e Museo del Soldatino e delle Memorabilia

Dolceacqua. Dopo 4 mesi di chiusura il Comune di Dolceacqua e il Centro Culturale, annunciano con piacere la riapertura parziale della Biblioteca Civica e il Museo del Soldatino e delle Memorabilia (nei locali della Pinacoteca Morscio). Entrambi si trovano nel Palazzo Luigina Garoscio in via Doria 10.

Per quanto riguarda la biblioteca, l’accesso sarà consentito ad una persona per volta, con l’obbligo di indossare la mascherina e di igienizzare le mani all’ingresso. Il servizio sarà limitato al solo prestito. I volumi restituiti dovranno essere mantenuti in isolamento per 10 giorni e dunque saranno nuovamente disponibili al pubblico solo dopo tale termine. Non sarà, inoltre, possibile usufruire della sala lettura, dei computer e dei servizi igienici.

Di seguito l’orario di apertura:

Lunedì dalle 16:00 alle 18:00

Martedì dalle 14:30 alle 17:00

Giovedì dalle 14:00 alle 16:00

Venerdì dalle 14:00 alle 16:00

Il Museo del Soldatino e delle Memorabilia è aperto tutti i giorni su prenotazione chiamando il numero +39.347.2774689 Ivano Anfosso. Anche qui si osserverà la regola della mascherina e dell’igienizzazione delle mani all’ingresso. L’acceso delle persone sarà comunque limitato nel rispetto delle regole per il distanziamento.

L’Amministrazione ringrazia i volontari del Centro Culturale che si impegnano nella gestione nonostante il periodo, segno di positività e voglia di ricominciare.