Dolceacqua, “Onde ribelli” si esibisce in piazza Mauro

Dolceacqua. Parte la stagione estiva 2020 a Dolceacqua con un primo evento dinamico ma soprattutto divertente a cura del centro Culturale del Comune di Dolceacqua. Sabato 25 luglio alle 21.30 in piazza Mauro, Onde Ribelli APS di Sanremo e Bordighera (OndeRibelli_25072020), una compagnia di attori improvvisatori e di testo, si esibirà a Dolceacqua con la collaborazione di alcuni artisti della rete italiana Game di improvvisazione di Torino. Format comico che mette in relazione gli attori con il pubblico.

Gli attori diventano protagonisti con una serie di trasformismi che evidenziano le più svariate tecniche teatrali, dalla Commedia dell’arte a Pirandello passando da Shakespeare.

La Compagnia nasce nel 2014 e continua con passione, che è inesorabile fonte di bellezza, a divertire “divertendosi”. Di seguito i protagonisti che saliranno sul palco: Silvia Nappini, Antonella Lercari, Chantal Bellomo, Matteo Barbero, Marcello Moschetti, Claudio Vecchio, Moreno Campedoni ed Enrico Cenderelli.

Sono tante e variegate le proposte estive del Centro Culturale di Dolceacqua organizzate di concerto con il Comune. Ecco un sintetico elenco: Locandina_2020. Info su: www.culturadolceacqua.it – https://www.facebook.com/CentroCulturaleDolceacqua/. Prenotazioni all’Ufficio IAT di Dolceacqua al numero +39 0184 206666 o per email iat@dolceacqua.it

E’ obbligatoria la prenotazione per tutti gli eventi. Per l’accesso all’area eventi presentarsi tassativamente 15 minuti prima dell’inizio dello spettacolo. Dopo tale orario i posti anche se prenotati, verranno ceduti.

In piazza Mauro l’accesso in questa area sarà consentito solamente dal Ponte Nuovo. Per le disposizioni Covid-19 gli spettatori sono obbligati ad indossare la mascherina durante la fila, dall’ingresso fino al raggiungimento del posto e dal momento dell’uscita dall’area eventi.