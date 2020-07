Dolceacqua non farà i fuochi ma propone un calendario ricco di eventi per l’estate

Dolceacqua. Anche quest’anno tornano gli eventi dolceacquini, la crisi ha interessato ed interessa tutto il territorio nazionale ma l’amministrazione vuole dare un segno di rinascita, di stimolo per andare avanti, augurando tempi migliori. Per ovvi motivi non si terrà lo storico appuntamento dei Fuochi Pirotecnici ma si è costruito un calendario ricco di vari eventi per accontentare sia grandi che piccini.

«Questo è stato possibile grazie anche alla collaborazione delle associazioni del paese (Centro Culturale, U Bumbaixu, Oltre il Cristallo) che teniamo a ringraziare. Iniziamo questo weekend, il sabato, con il Teatro di improvvisazione a cura delle Onde Ribelli e domenica con il comico Uccio De Santis in “Vi racconto il mio Mudu”, preceduto da “Incantesimi” con Gaspar e Serena. Anticipazione della serata del 9 agosto dove vi aspetta “La notte delle Illusioni” con Gaspar, Serena e il più grande Ventriloquo del mondo Samuel Barletti vincitore della V Edizione di Italia’s Got Talent.

Tutti gli eventi si svolgeranno seguendo scrupolosamente le normative Covid-19, oltre all’utilizzo della mascherina ed al mantenimento della distanza di 1m, è obbligatoria la prenotazione presso lo IAT di Dolceacqua al numero +39 0184 206 666 o via mail info@dolceacqua.it. Visto il numero limitato di posti sarà richiesto di presentarsi 15 minuti prima dell’inizio dello spettacolo; dopo tale ora, i posti anche se prenotati saranno ceduti.

Per le manifestazioni che si svolgeranno in piazza Mauro l’accesso sarà dal lato del ponte nuovo. A supporto e per controllare che tutto venga svolto a norma di legge ci avvarremo della collaborazione della Protezione civile “Roberto Bernardinello” e della Proloco “Dusaigoti”, che ringraziamo anticipatamente per la loro disponibilità» – dicono gli organizzatori.

Gli eventi a Dolceacqua – Estate 2020