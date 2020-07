Dolceacqua, annullata l’edizione 2020 della storica gara podistica “Spaccagambe”

Dolceacqua. L’U.S. Dolceacqua Asd comunica ufficialmente l’annullamento dell’edizione 2020 della storica gara podistica “Spaccagambe” per motivi di sicurezza sanitaria, non essendo possibile rinviare ad altra data.

Per la prima volta nella sua lunga e gloriosa storia, iniziata nel 1986, l’impegnativa gara podistica all’interno del suggestivo centro storico di Dolceacqua, non verrà disputata a causa dell’emergenza mondiale scatenata dalla pandemia Covid-19.