Dl Semplificazioni, Rixi (Lega): «Decreto fantasma, l’indecisione di un anno ha bloccato la Liguria»

Genova. «Che fosse una scatola vuota era evidente, ma dopo le dichiarazioni della De Micheli viene anche il dubbio che non ci sia neppure la scatola, visto che il decreto non c’è ancora. Altro che Italia Veloce! È un governo col freno a mano tirato, che blocca il Paese con le liti interne, che non decide su nulla, neppure su come scrivere un decreto, ancora fantasma, con la lista di opere attese da decenni.

L’unica cosa che ha saputo fare è consegnare il nuovo ponte di Genova ad Autostrade. Dato che, a questo punto, il governo ha deciso di non fare revoca ad autostrade, ora almeno sblocchi la Gronda e faccia fare il tunnel della Fontanabuona. L’indecisione di un anno ha bloccato la Liguria».

Lo dichiara il deputato e responsabile nazionale Infrastrutture della Lega Edoardo Rixi.