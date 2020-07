Dl Rilancio, Mulè (Fi): «Vittoria di Forza Italia su bonus per lavoratori frontalieri»

Ventimiglia. «Vittoria di Forza Italia. Ieri il Senato ha approvato in via definitiva il decreto rilancio con all’interno il bonus di 600 euro per i lavoratori frontalieri. Una misura fondamentale per questi lavoratori che negli ultimi mesi non hanno percepito né reddito né sussidi dallo Stato.

Finalmente, grazie a un emendamento a mia prima firma (messo a punto con il FAI Frontalieri Autonomi Intemeli) poi votato da tutte le forze parlamentari, si è riconosciuta un’importante misura di sostegno per i lavoratori frontalieri.

Ora non resta che attendere la circolare attuativa che designerà i criteri di assegnazione, circolare che dovrà essere emanata entro 30 giorni da oggi. Non perdiamo altro tempo». Lo dichiara in una nota Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato.