Dl Rilancio, Gagliardi (Cambiamo!): «Risorse dei Comuni anche per spese di investimento»

Genova. «Esprimiamo soddisfazione per l’approvazione del nostro ordine del giorno al dl Rilancio volto a chiarire che l’utilizzo delle risorse straordinarie per i comuni colpiti dal Covid è da intendersi anche per spese di investimento legate all’emergenza. Si fa così finalmente luce su una norma che stava creando difficoltà a sindaci e segretari generali nell’utilizzo dei fondi». Lo dichiara la deputata di Cambiamo! con Toti Manuela Gagliardi.

«Ringraziamo il vice ministro Misiani per aver compreso il problema, accogliendo con parere favorevole il nostro Odg. Ora le risorse disponibili potranno essere utilizzate al meglio dai nostri amministratori locali per far fronte ad una pandemia senza precedenti», conclude.