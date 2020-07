Divieto di sosta, a Bordighera arrivano le ganasce per i “furbetti” del parcheggio

Bordighera. Per la prima volta a Bordighera la polizia locale potrà mettere le ganasce alle auto parcheggiate in divieto di sosta. Il comune ha infatti affidato alla ditta Merello di Vallecrosia l’appalto triennale per le rimozioni e il servizio di bloccaggio delle ruote, mai utilizzato prima a Bordighera.

Oltre alla multa, pari a quella del divieto di sosta, l’automobilista indisciplinato dovrà pagare anche i 60 euro per il servizio di applicazione e rimozione delle ganasce, applicate già due volte negli ultimi quindici giorni. Nelle stesso periodo, inoltre, sono state rimosse una ventina di auto.