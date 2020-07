Distribuzione degli arrestati nelle carceri liguri. Uil Penitenziari: «Scelta scellerata»

Sanremo. «Abbiamo appreso che il Provveditorato Regionale ha inviato una circolare che specifica alle forze di Polizia dove condurre gli arrestati nell’ambito del territorio che va da Ventimiglia a Savona. La circolare specifica che gli arrestati da Cervo ad Arma di Taggia saranno condotti ad Imperia, mentre da Arma a Ventimiglia saranno condotti a Sanremo e da Andora verso Genova saranno condotti a Marassi». A renderlo noto è Fabio Pagani, Segretario Regionale Uil Penitenziari della Liguria.

«Una scelta scellerata – commenta il sindacalista – E chi l’ha fatta dimostra di capire poco la situazione delle carceri liguri già in ginocchio per il sovraffollamento e pandemia Coronavirus. Sanremo è una casa di reclusione che a oggi vanta una presenza di 251 detenuti su una capienza di 219 con un tasso di sovraffollamento del 110%. Non risultano posti per nuovi giunti: al momento le tre celle da due posti sono occupate addirittura da 7 detenuti e vige ancora per pandemia “coronavirus” la domiciliazione fiduciaria di 14 giorni, per tutti gli arrestati e nuovi giunti da altre sedi. Il carcere di Imperia, invece, è una casa circondariale che vive un momento storico critico con una presenza di 93 detenuti su una capienza di 61 e un sovraffollamento pari al 140%: istituto che merita costante monitoraggio dal Provveditorato per sfollamenti, ovvero a quota 80 detenuti, bisogna far partire i detenuti definitivi e relegare Imperia ad occuparsi solo degli arrestati e dei giudicabili».

«Su Marassi che dovrà ricevere gli arrestati da Andora – precisa il sindacalista – si rischia di far deflagrare il sistema, 700 detenuti presenti su una capienza di 530 con un sovraffollamento del 130% non è possibile che il personale di Polizia Penitenziaria è costretta a subire questa conduzione scellerata da parte di un Amministrazione Penitenziaria insicura e incompetente – per questo motivo abbiamo appena scritto al Capo Dap Petralia e agli organi competenti – afferma Pagani – è giunto il momento che le Istituzioni, si attivino assumendosi per competenza le responsabilità, prima che sia troppo tardi, con queste scelte é a rischio la sicurezza pubblica».