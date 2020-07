ecco il video del furto di ieri, ho deciso di condividerlo per mostrare quanto sia veloce a volte farsi fregare da queste persone, basta un attimo di distrazione per servire un altro cliente, in questo caso la sua compagna/complice ed il gioco è fatto. Purtroppo in questo periodo bisogna fare molta attenzione perchè questi individui approfittano proprio delle nostre distrazioni, momenti di confusione etc. La legge italiana non fa neppure niente per tutelarci, non sporgerò denuncia perchè anche se venissero beccati, se la caverebbero con una tirata di orecchie…sarebbe invece ottimo dargli due ceffoni di persona!!

