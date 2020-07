Diano Marina, donna cade in bici in un cortile condominiale. In elicottero al Santa Corona

Diano Marina. E’ intervenuto il nuovo elicottero Grifo del 118 per trasportare una donna rimasta leggermente ferita cadendo dal sellino della propria bici sulla quale era salita da poco. La donna, infatti, si trovava all’interno di un cortile condominiale. A seguito della caduta lamentava dolore alla schiena. Questo il motivo per cui, per compiere accertamenti, è stata trasferita al più attrezzato nosocomio Santa Corona di Pietra Ligure in codice giallo di media gravità.