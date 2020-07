Diano Marina. Un uomo di 86 anni è rimasto appeso ad una cancellata con una gamba trafitta da uno spuntone dopo essere caduto dalle scale esterne della propria abitazione, in via Rovere a Diano Marina, ribaltandosi dalla ringhiera che avrebbe dovuto proteggerlo. Nonostante il dolore, l’anziano è rimasto cosciente.

A soccorrerlo è accorso il personale sanitario del 118 con un equipaggio della Croce Rossa di Diano Marina e i vigili del fuoco del comando centrale. Sul posto è arrivato Grifo, il nuovo elicottero con base ad Albenga attrezzato per il soccorso di Regione Liguria e 118. Il veicolo è atterrato in un prato nelle vicinanze del palazzo e ha poi trasportato il ferito all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

A ricostruire la dinamica dell’incidente sarà la polizia locale, con il comandante Franco Mistretta accorso sul posto insieme al sindaco Giacomo Chiappori.

«Visto che c’è lo spazio – ha detto il primo cittadino – La nostra idea è quella di far atterrare gli elicotteri del soccorso sull’Incompiuta, in modo che possa diventare un punto di atterraggio in caso di emergenza».