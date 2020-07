Diano Marina. Il Centro Diano Yoga, grazie alla collaborazione del Comune di Diano Marina e della Gestioni Municipali, amplia il suo calendario di attività e propone lezioni di FeetUp Training a Diano Marina presso il Parco di Via Rossini, la domenica dalle 9 alle 10, mentre sul Molo delle Tartarughe, martedì e giovedì dalle 8 alle 9 e solo il giovedì, dalle 18 alle 19, si terranno sedute di Yoga Vinyasa Flow, adatto a tutti i livelli.

Tutte le lezioni saranno tenute da Raquel Macedo, insegnante Yoga certificata internazionale. Nel rispetto delle misure sanitarie correnti si consiglia, se possibile, l’utilizzo di propri tappetini o teli, mentre il Centro Diano Yoga metterà a disposizione dispositivi di sanificazione.

In questa estate un po’ anomala a causa del Covid-19, con scarse possibilità di diversificare le attività, queste proposte giungono ad aiutare le persone a ritrovare l’equilibrio del corpo e dello spirito in ambienti piacevoli in spazi aperti.

È consigliata la prenotazione al 340 7901404 in quanto i posti disponibili sono limitati.